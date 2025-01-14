Трамп сравнил разрушения от пожара в Калифорнии с ядерным взрывом

Избранный президент Дональд Трамп сравнил ущерб от пожаров в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния с последствиями ядерного удара. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я только что увидел несколько фотографий, на которых запечатлено это происшествие. И это намного хуже, чем то, что вы видите по телевизору, если в это можно поверить. Я считаю, что разрушения там больше, чем если бы по ним был нанесен ядерный удар», – сказал Трамп.

При этом миллиардер отметил, что последствия можно было минимизировать, если бы власти заранее позаботились об источниках воды для тушения пожаров. «Они никогда не делали ничего, чтобы предотвратить это, и это всегда беспокоило меня», – заключил политик.

Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах. По последним данным, жертвами пожаров стали 24 человека.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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