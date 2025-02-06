Руководство Панамского канала отрицает отмену платы для судов США

Управление Панамского канала опровергло заявление Госдепартамента США об отмене сбора за проход через канал для американских правительственных судов.

«Руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило никаких корректировок», – сказано в заявлении руководства канала в соцсети X (заблокирована в РФ).

Ранее внешнеполитическое ведомство США сообщило, что власти Панамы решили отменить плату за проход по Панамскому каналу для судов, принадлежащих правительству США. Это решение позволит сэкономить «миллионы долларов в год», отметили в Госдепе.

В декабре прошлого года избранный президента США Дональд Трамп заявлял, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. В своей инаугурационной речи 20 января Трамп отмечал, что Панамским каналом управляет Китай, и поэтому США намерены забрать обратно эту водную магистраль. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг притязания Штатов на канал.

Панама, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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