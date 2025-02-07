Журнал Time усадил Илона Маска в кресло президента США

Влиятельный американский журнал Time представил обложку своего нового выпуска с изображением миллиардера Илона Маска, который сидит за рабочим столом президента США. Таким образом редакция отреагировала на громкий политический скандал вокруг агентства USAID, в котором предприниматель, занявший должность в администрации Дональда Трампа, играл ведущую роль.

«Пока что Маск, похоже, не несет ответственности ни перед кем, кроме президента Трампа, который передал своему благодетелю предвыборной кампании всеобъемлющий мандат на приведение правительства в соответствие со своей повесткой дня. На данный момент миллионы государственных служащих находятся во власти Маска», – пишет Time.

Ранее сообщалось, что по распоряжению администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взял под контроль все компьютерные системы организации. Он заявлял, что USAID должно прекратить работу и с этим согласен Трамп.

3 февраля Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио и.о. директора USAID. Как заявил Рубио, многие функции USAID сохранятся, однако они будут приведены в согласие с американской внешней политикой.

По данным Конгресса США, в прошлом году USAID, которое, по оценкам экспертов, оказывало значительное влияние на политику многих государств и создавало условия для цветных революций, распоряжалось ассигнованиями на сумму около $40 млрд. Финансирование велось, в том числе, в интересах радикальных группировок по всему миру. Деньги направлялись и для киевского режима.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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