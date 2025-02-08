российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 8 февраля 2025, 09:05 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На Аляске обнаружили разбившимся исчезнувший ранее самолет

Фото: Pixabay

На Аляске обнаружили место падения самолета, который накануне перестал выходить на связь. Сообщается, что все находившиеся на борту люди погибли.

Береговая охрана США подтвердила, что нашла место крушения в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном. Отмечается, что в самолете обнаружили трех погибших. Всего на борту было 10 человек. Однако полностью осмотреть судно пока не получается, вероятно, тела находятся в корпусе, куда затруднен доступ.

7 февраля самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air вылетел из Уналаклита и направлялся в город Ном, расположенный на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. В какой-то момент связь с воздушным судном была потеряна.

В поисково-спасательной операции участвовала Национальная гвардия, береговая охрана и армия. При этом подключить к поискам авиацию не удавалось из-за плохой погоды.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским / Журнал Time усадил Илона Маска в кресло президента США / США рассматривают Финляндию в качестве театра военных действий / «Нужно набраться терпения…» В Кремле отреагировали на заявления спецпредставителя Трампа по Украине / Трамп хочет сначала остановить боевые действия на Украине и готов «удвоить» санкции против России / Американка выдавала себя за сестру-близнеца, устроившую смертельную аварию / В США распустили группу «охотников» за активами российских олигархов / На Аляске пропал пассажирский самолет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,