На Аляске обнаружили разбившимся исчезнувший ранее самолет

На Аляске обнаружили место падения самолета, который накануне перестал выходить на связь. Сообщается, что все находившиеся на борту люди погибли.

Береговая охрана США подтвердила, что нашла место крушения в 34 милях (54 километрах) к юго-востоку от города Ном. Отмечается, что в самолете обнаружили трех погибших. Всего на борту было 10 человек. Однако полностью осмотреть судно пока не получается, вероятно, тела находятся в корпусе, куда затруднен доступ.

7 февраля самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air вылетел из Уналаклита и направлялся в город Ном, расположенный на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. В какой-то момент связь с воздушным судном была потеряна.

В поисково-спасательной операции участвовала Национальная гвардия, береговая охрана и армия. При этом подключить к поискам авиацию не удавалось из-за плохой погоды.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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