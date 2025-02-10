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«Они не смогут вернуться»: Трамп настаивает на переселении палестинцев

Архив, фото: «Анадолу»

Американский план по восстановлению Газы не предусматривает возможность возвращения палестинцев на прежние территории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, для населения планируется создать новые безопасные зоны вдали от конфликта.

«Нет, они не смогут вернуться», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости») в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о праве палестинцев на возвращение в Газу.

Американский лидер подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. «Временно это было бы под нашим контролем. Думайте об этом как о проекте недвижимости для будущего. Это будет прекрасный участок земли», – заявил Трамп.

Ранее президент США заявлял, что Вашингтон готов взять под контроль сектор Газа и отвечать за восстановительные работы в регионе, чтобы превратить его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом Трамп считает, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, например, Иорданию или Египет.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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