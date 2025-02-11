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Жест доброй воли: Москва и Вашингтон договорились об обмене экс-сотрудника посольства США

Москва и Вашингтон договорились об обмене осужденного в РФ за контрабанду наркотиков бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля. Как заявил Белый дом, это стало проявлением «доброй воли» и «хорошим знаком» на пути к завершению конфликта на Украине.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию и договорился о возвращении заключенного в России Фогеля.

«Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который является проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине», – говорится в заявлении Уолца, которое приводит РИА «Новости».

О том, кого вернет России американская сторона, пока не уточняется.

Как сообщал «Новый День», Фогель и его супруга, которые обладали дипломатическим статусом до мая 2021 года, прибыли в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту «Шереметьево» при прохождении таможенного контроля у американца были обнаружены наркотики, в частности, марихуана, которая была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Химкинский городской суд Московской области 16 июня 2022 года приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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