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США приостановили прием заявлений от мигрантов с Украины

США приостановили прием заявлений от желающих въехать украинцев. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Администрация президента Дональда Трампа ввела паузу на рассмотрение всех заявлений на иммиграцию, поданных гражданами Украины и Латинской Америки. Данная мера повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение льгот, позволяющих находиться на территории США.

Сроки возобновления приема заявок не определены. В настоящее время американские чиновники работают над выявлением «потенциальных случаев мошенничества» и улучшением процедур проверки в целях снижения национальной и общественной безопасности.

В конце января в США приостановили работу определенных программ, позволявших мигрантам в том числе с Украины временно обосноваться в стране. Одна из таких программ – Uniting for Ukraine, начавшая работу при президентстве Джо Байдена, позволяла мигрантам с Украины въезжать в США при наличии у них финансовых спонсоров. По данным американских властей, по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы в США въехало более 150 тыс. украинцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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