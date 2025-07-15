Трамп больше не добивается мира на Украине: эксперты – о новом заявлении президента США

«Сенсационное» заявление Дональда Трампа по России не слишком удивило отечественных политологов. Эксперты отмечают, что президент США, по-видимому, понял, что у него не получится выступить в роли миротворца.

Так, Сергей Марков в телеграм-канале «Логика Маркова» пишет, что Трамп отказался от желания добиться мира на Украине: «Следите за логикой: если бы Трамп реально хотел мира, то он бы должен давить на обе стороны, разве не так? Он так и делал полгода. А сейчас уже нет. С сегодняшнего дня он давит только на Россию и усиливает Украину. Он что, считает Зеленского человеком мира? Вряд ли. Но не давит теперь на него.

Это значит, что Трамп сейчас полностью разочаровался в мирном процессе на Украине, и хотя он говорит о мире на Украине, но реальные причины его решений стали – совсем другие. Какие – это другой вопрос. Это нужно обдумать. Это вряд ли желание помочь Украине. Я сейчас собираю версии.

Но сегодня стало ясно, что Трамп просто выбросил попытки добиться мира на Украине. Их нет. Он просто не будет это больше добиваться. Слова про 50 дней это просто блеф, ложный жест, «туфта» (это точное слово, кстати, в стиле Трампа. А вы можете подобрать синоним более красивый). Это было. И этого нет. Наступила новая реальность. Мотивация Трампа изменилась».

Марат Баширов «Политджойстик» заявил, что Трамп «вышел из военного украинского кейса. Умыл руки, так говорят в народе»: «Почему? Заявление, что США готовы продавать оружие европейским странам, чтобы те поставляли его Украине, делает Штаты лишь продавцом ракет и т.д., а не прямым участником. Остается вопрос о разведданных, но думаю тут логика будет той же самой: за деньги – да.

Трамп прекрасно понимает, что в бюджете НАТО денег на все запросы Киева нет. То есть, чтобы купить ракеты у США, надо эти деньги пробить в бюджетах каждой страны Европы, которая согласна участвовать. А это совсем не просто. Таких объемов денег, которые дарили Украине США при Байдене, на столе госфинансистов Франции или ФРГ нет, а у других и подавно. Каждая попытка выделить деньги в Европе будет наталкиваться на сопротивление оппозиции, и это не популярное решения среди избирателей (своих проблем много). Дождемся заявлений Макрона и Мерца и посмотрим, как они будут выкручиваться».

Алексей Чеснаков, канал «Чеснаков»: «Неочевидная эскалация. Своим решением Трамп ставит Украину в опасное положение. Что, если в течение 50 дней положение ВСУ станет еще более плачевным, а реалии на земле приведут к тому, что разговор будет идти об отчуждении еще нескольких регионов Украины?»

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России на фоне уже существующих запретительных санкций, которые и так фактически свернули взаимную торговлю. Американский лидер также пообещал военную поддержку Киеву на миллиарды долларов. Трамп уточнил, что санкции против РФ будут введены через 50 дней, если Москва и Вашингтон не договорятся относительно урегулирования конфликта на Украине.

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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