Ресурсная сделка Вашингтона и Киева не касается военной помощи – глава Минфина США

Предполагаемое соглашение Вашингтона и Киева об использовании редкоземельных ископаемых не содержит военных гарантий для Киева. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я ожидаю, что президент [Владимир] Зеленский подпишет [сделку]. Она не включает военные гарантии. Но она подразумевает гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее [Украины]. Я называю это гарантиями экономической безопасности», – цитирует ТАСС слова американского министра в эфире телеканала Fox News.

По словам Бессента, эта сделка – часть переговорной стратегии американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта и «возвращению украинцев к мирной жизни». «Первая часть этого представляет собой партнерство между Украиной и США, включающее стратегические минералы, энергоресурсы и государственные предприятия. Мы начнем сотрудничать в этих сферах, и это будет взаимовыгодно», – пояснил глава Минфина США.

Ранее Трамп заявил, что в заключении сделки с Украиной по полезным ископаемым наметился прогресс. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет вернуть средства, израсходованные ранее на помощь Киеву.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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