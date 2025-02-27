Лондон предложит Трампу вариант размещения миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках предстоящей встречи в Вашингтоне обсудят план по отправке военного контингента на Украину, включая британских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», – говорится в сообщении.

Со ссылкой на источники отмечается, что британский премьер-министр «ясно даст понять, что не может быть никаких переговоров по Украине без Украины, и признает необходимость для Европы играть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия на благо коллективной европейской безопасности».

Ранее президент США не высказывался против размещения европейских миротворцев на Украине. Более того, накануне Трамп сказал, что Вашингтон готов поддержать Европу этом вопросе. «Мы намерены поддержать европейцев. <...> У нас прекрасные отношения с Европой. Миротворчество – это очень просто, а вот заключить сделку [по урегулированию] весьма трудно», – заявил глава Белого дома, добавив, что сначала нужно успешно завершить мирные переговоры.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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