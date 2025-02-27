российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 февраля 2025, 20:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Напавшие на консульство РФ в Марселе отправлены под домашний арест

Сотрудники Национального центра научных исследований Франции, которые напали на российское консульство в Марселе 24 февраля, приговорены к условному наказанию. По данным западной прессы, восемь месяцев лишения свободы осужденные будут отбывать дома с электронными браслетами.

В то же время в российском консульстве выразили несогласие с решением суда. «Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», – сказал консул Станислав Оранский в комментарии РИА «Новости».

Марсель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Европа

Эрдоган высказался о перспективах мира на Украине / Лондон предложит Трампу вариант размещения миротворцев на Украине / В Кремле назвали самозванцем «верховного представителя» Шмидта и выступили в защиту президента Республики Сербской / Вашингтон введет пошлины для ЕС и поддержит «европейское миротворчество» на Украине / Балканы снова пытаются «поджечь»: президент Республики Сербской приговорен к году тюрьмы по сфабрикованному обвинению / В Румынии задержали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску / Британия созывает европейский саммит по Украине / МИД России увидел в дискуссии ООН об Украине сдвиг к миру

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Европа,