Напавшие на консульство РФ в Марселе отправлены под домашний арест

Сотрудники Национального центра научных исследований Франции, которые напали на российское консульство в Марселе 24 февраля, приговорены к условному наказанию. По данным западной прессы, восемь месяцев лишения свободы осужденные будут отбывать дома с электронными браслетами.

В то же время в российском консульстве выразили несогласие с решением суда. «Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», – сказал консул Станислав Оранский в комментарии РИА «Новости».

Марсель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube