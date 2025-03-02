Илон Маск выступил за выход США из ООН и НАТО

Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил в поддержку идеи выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.

Миллиардер отреагировал на пост пользователя соцсети Х, который заявил, что США пора покинуть НАТО и ООН. «Я согласен», – ответил ему Маск.

Напомним, 21 февраля группа конгрессменов-республиканцев внесла в Конгресс США законопроект о полном выходе страны из состава ООН. По словам авторов инициативы, организация не продвигает американские интересы. Документ подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

В начале февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен вывести страну из состава ООН и прекратить финансирование Ближневосточного агентства организации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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