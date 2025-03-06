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Четверг, 6 марта 2025, 19:13 мск

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Вашингтон осознал необходимость «перезагрузки» в отношениях с Россией

Фото: pixabay.com

Изоляция России больше не является жизнеспособной стратегией для Вашингтона. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. По его словам, отношениям США и РФ необходима «перезагрузка».

««Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом. <...> Подход президента Трампа <...> основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией», – цитирует Келлога РИА «Новости».

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией, и этому «необходимо положить конец».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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