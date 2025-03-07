Корабль SpaceX Starship взорвался во время тестового запуска

Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался во время восьмого тестового запуска. Предыдущая попытка также была неудачной.

Ракета стартовала с космодрома в Техасе. Через несколько минут связь с главным блоком была потеряна. При этом носитель вернулся на стартовую площадку.

Очевидцы публикуют в Сети кадры со сгорающими в атмосфере обломками. Катастрофу могли наблюдать жители в США, на Багамах и в Доминиканской Республике.

В целях безопасности в американском штате Флорида была временно приостановлена работа четырех аэропортов.

Предыдущий запуск Starship, состоявшийся 17 января, также завершился неудачей. Верхняя часть ракеты отделилась и взорвалась. Нижнюю часть удалось вернуть на стартовый стол космодрома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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