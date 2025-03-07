Трамп ограничил Маска в решениях по кадровым вопросам после массовых увольнений

Президент США Дональд Трамп ограничил полномочия Илона Маска в вопросе кадровых перестановок и увольнений госслужащих. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

По данным издания, глава Белого дома созвал чиновников, чтобы прояснить роль Маска в кадровых перестановках в ведомствах. Трамп уточнил, что Маск уполномочен давать рекомендации министерствам, но не принимать односторонние решения по кадровым вопросам и стратегии.

Таким образом, департамент государственной эффективности (DOGE), возглавляемый Маском, может лишь консультировать по вопросам кадров, но заключительные решения остаются за главами ведомств. Речь идет о первом значительном шаге со стороны властей США по ограничению мандата Маска, пишет газета.

Один из собеседников издания заявил, что Маск признал, что DOGE в своей работе допустил некоторые промахи.

Ранее сообщалось, что во многих американских госструктурах прошли массовые сокращения в рамках работы по увеличению эффективности работы государственного аппарата США. В частности, это касалось министерства здравоохранения, а также ЦРУ и Пентагона.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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