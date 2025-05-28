Илон Маск назвал невероятно сложной борьбу с бюрократией в США

Американский предприниматель и самый богатый человек планеты Илон Макс рассказал о том, как сложно бороться с бюрократией в США. Возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE), по его словам, стал «мальчиком для битья» в Вашингтоне.

«Ситуация с федеральной бюрократией намного хуже, чем я себе представлял. Я думал, что есть проблемы, но, мягко говоря, это очень трудная задача – попытаться улучшить ситуацию в Вашингтоне», – заявил миллиардер в интервью газете The Washington Post.

Департамент эффективности стал объектом для атак, так как при возникновении проблем многие политики начали обвинять ведомство. «DOGE просто становится козлом отпущения за всё подряд, – сказал Маск. – Например, где-то происходит что-то плохое, и нас обвиняют в этом, даже если мы не имеем к этому никакого отношения».

Бизнесмен сократил свое участие в работе департамента, когда его компания по производству электрокаров Tesla начала терять прибыль и нести репутационные издержки. «Люди сжигали «Теслы». Зачем вы это делаете? Это действительно не круто», – отметил Маск.

Кроме того, основатель SpaceX выступил с критикой в адрес законопроекта президента Дональда Трампа. Инициатива предусматривает масштабное снижение налогов, что, по мнению Маска, увеличит дефицит бюджета и подорвет работу команды DOGE по сокращению расходов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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