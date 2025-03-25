Неизвестные заминировали дилерский центр Tesla в Техасе

Нескольких взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, в американском городе Остин (штат Техас). Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, опасные предметы были обнаружены утром 24 марта. Взрывные устройства обезврежены, ведется расследование.

Федеральное бюро расследований тем временем создало целевую группу для расследования атак, направленных на дилерские центры и зарядные станции Tesla. В ФБР заявили, что недавние нападения на Tesla будут преследоваться по всей строгости закона.

Маск назвал нападения на объекты Tesla актами терроризма. «Нет никаких сомнений в том, что стрельба по магазинам Tesla и поджог зарядных станций – это террористические акты», – написал он в соцсети X.

За последний месяц в США участились случаи вандализма в отношении объектов компаний Маска. Так, в штате Массачусетс неизвестные подожгли несколько зарядных станций для электромобилей. В штате Орегон магазин Tesla дважды подвергся нападению со стороны одного и того же человека. В первый раз мужчина открыл огонь по витринам из полуавтоматического оружия, а во втором случае закидал электрокары коктейлями Молотова.

Американцы недовольны деятельностью возглавляемого Маском департамента государственной эффективности (DOGE). Действия новой госструктуры, созданной с приходом к власти Дональда Трампа, привели к массовым увольнениям госслужащих.

Остин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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