Американцы громят магазины и инфраструктуру компаний Илона Маска

В США участились случаи вандализма в отношении объектов компаний миллиардера Илона Маска. Об этом сообщают американские СМИ.

«Гнев, направленный на технологического миллиардера в Интернете, все чаще выливается в реальную жизнь, с вандализмом, направленным на витрины магазинов Tesla, зарядные станции и транспортные средства», – говорится в статье The Washington Post.

Так в штате Массачусетс неизвестные подожгли несколько зарядных станций для электромобилей. В Мэриленде вандалы исписали краской из баллончика здание, принадлежащее Tesla. В штате Орегон магазин Tesla дважды был поврежден одним и тем же человеком. В первый раз мужчина открыл огонь по витринам из полуавтоматического оружия, а во втором случае закидал электрокары коктейлями Молотова.

Американцы недовольны деятельностью возглавляемого Маском департамента государственной эффективности (DOGE). Действия новой госструктуры, созданной с приходом к власти Дональда Трампа, привели к массовым увольнениям госслужащих.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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