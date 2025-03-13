В Южной Корее военных обвинили в халатности за бомбардировку жилых домов

В Южной Корее двум пилотам ВВС предъявили обвинения в халатности за случайную бомбардировку жилого квартала. Военные решают, могут ли летчики продолжать службу.

«Командование уголовного розыска подтвердило в ходе расследования, что непосредственной причиной аварии стал ошибочный ввод пилотами координат цели», – передает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Два командира подразделений уже лишились своих постов. Их признали виновными в том, что они выдали недостаточно инструкций подчиненным.

Кроме того, летчикам предъявлены обвинения в нанесении ущерба. ВВС проведут совещание по вопросу, смогут ли пилоты продолжать полеты после случившегося.

В Южной Корее во время военных учений истребитель сбросил несколько боеприпасов на жилой массив. Неуправляемыми бомбами MK-82 были повреждены пять жилых домов, склад, церковь, теплица и грузовик. В результате пострадали 15 человек, двое были серьезно ранены, у тринадцати легкие повреждения.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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