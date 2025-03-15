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Трамп объявил войну йеменским хуситам

Архив. Фото: сайт Белого дома

Президент США Дональд Трамп распорядился начать военную операцию против йеменских хуситов в ответ на их атаки на иностранные суда в Красном море. Американский лидер сообщил, что армия США уже наносит воздушные удары.

«Сегодня я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене», – говорится в заявлении Трампа в его социальной сети.

Президент США также призвал хуситов прекратить все атаки в Красном море. В противном случае, как сказал Трамп, «обрушится ад, какого вы ещё не видели».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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