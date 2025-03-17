Лондон готов направить войска на Украину на долгий срок для «сдерживания России»

Премьер Великобритании Кир Стармер планирует разместить британских военных в качестве миротворцев на территории Украины на неограниченный срок. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве королевства.

По словам собеседников издания, «это будет долгосрочное обязательство», британские войска будут находиться на Украине «столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России».

Отмечается, что первоначально запланированная численность миротворческого корпуса в 10 тыс. человек в долгосрочной перспективе может быть увеличена до 30 тыс. человек.

По данным газеты, планы по отправке на Украину военнослужащих обсуждают около шести стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию.

Главы оборонных ведомств из так называемой коалиции в поддержку Украины проведут в четверг, 20 марта, встречу в Лондоне, чтобы обсудить «в деталях» развертывание миротворческих сил.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. По его словам, если Киев попросит союзные силы присутствовать на ее территории, то решение России не будет иметь значения.

Ранее глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных «миротворцев» на Украине.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит компромиссы по вопросу размещения европейских миротворцев на Украине. Это, по его словам, будет означать «прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сегодня в интервью «Известиям» назвал «абсолютно неуместными и абсурдными» разговоры о возможности отправки на Украину миротворческого контингента НАТО или ЕС. Москве «абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве», – указал дипломат.

«В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта», – предупредил Грушко.

При этом замминистра допустил размещение на Украине «невооруженных наблюдателей, гражданской миссии», которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого (мирного – прим. ред.) соглашения». Данный вопрос может стать предметом обсуждения, «если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении», – подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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