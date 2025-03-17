Основатель Telegram сообщил о возвращении домой в Дубай

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся в Дубай из Франции, где был задержан по обвинению в нескольких уголовных преступлениях.

«Расследование продолжается, но мне очень приятно вернуться домой», – сообщил Дуров в своем телеграм-канале, поблагодарив судей, адвокатов и миллионы людей по всему миру, которые поддерживали его на протяжении «этого неожиданного путешествия».

Напомним, Дуров был задержан 24 августа 2024 года, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмена обвиняли в соучастии в нескольких уголовных преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой, незаконном обороте наркотиков, мошенничестве организованной группой и соучастии в преступном сообществе для совершения преступлений. Согласно заявлению парижской прокуратуры, Дурову грозило до десяти лет тюрьмы. Дурову было запрещено покидать Францию.

Дубай, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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