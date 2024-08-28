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Среда, 28 августа 2024, 23:17 мск

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Останется под надзором: основателю Telegram запретили покидать Францию

Фото: страница МИД Франции в соцсетях

Основатель Telegram Павел Дуров будет находиться под судебным надзором во Франции, ему запрещено покидать территорию страны. Как сообщила прокуратура Парижа, бизнесмен должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

Дуров обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, передает РИА «Новости».

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Местная прокуратура сообщила, что ему вменялось пособничество 12 преступлениям, связанным с отсутствием модерации контента в Telegram и недостаточным сотрудничеством администрации мессенджера с властями страны. По мнению следствия, позиция администрации мессенджера осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями. Удерживать Дурова под стражей могут до 28 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что решение о задержании сооснователя Telegram не является политическим. По его словам, власти его страны действуют в рамках закона.

В Москве не исключили, что дело Дурова может итоге все-таки оказаться политическим.

Сегодня стало известно, что основатель Telegram является фигурантом уголовного дела ещё и в Швейцарии. Как пишет Forbes со ссылкой на источники, расследование началось после обращения Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. По ее версии, перестал платить алименты, подала в один из судов Женевы два иска – об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный).

Париж, Светлана Антонова

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Метки / Европа

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