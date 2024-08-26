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Понедельник, 26 августа 2024, 19:55 мск

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Это «не политика»: президент Франции прокомментировал задержание основателя Telegram

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Решение о задержании сооснователя Telegram Павла Дурова не является политическим. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, власти его страны действуют в рамках закона.

«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения должны судьи», – подчеркнул Макрон.

При этом президент Франции отметил, что видит «много ложной информации о Франции после задержания Дурова», и подчеркнул, что «Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству».

«Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью. В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав», – заявил Макрон.

Париж, Светлана Антонова

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