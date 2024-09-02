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Понедельник, 2 сентября 2024, 09:39 мск

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Южная Корея начала расследование в отношении Telegram

Правоохранительные органы Южной Кореи проводят уголовное расследование в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По словам главы южнокорейского Национального следственного управления полиции У Чжон Су, расследование связано с фейковым контентом, опубликованным на платформе.

Отмечается, что полиция столкнулась с тем, что мессенджер не предоставляет необходимую информацию, например данные об аккаунтах.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции по обвинению в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Позже парижский суд изъял у Дурова все паспорта на период следствия и выпустил его из-под стражи, но он не может покинуть страну и должен совершать регулярные визиты в полицейский участок.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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