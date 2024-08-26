Власти Франции вменяют основателю Telegram 12 преступлений

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в 12 преступлениях, в том числе в мошенничестве и распространении порнографических изображений несовершеннолетних. Дело против российского бизнесмена было открыто 8 июля, передает РБК со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Среди обвинений – отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Как сообщается, срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 август. «Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности», – пояснили надзорном ведомстве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании сооснователя Telegram не является политическим. По его словам, власти его страны действуют в рамках закона.

Напомним, Павел Дуров является гражданином Франции. По совокупности обвинений, выдвинутых в его адрес (в том числе в терроризме, наркоторговле, преступлениях против детей), ему может грозить до 20 лет реального лишения свободы. В связи с финансовыми возможностями подозреваемого, пишут французские СМИ, выход под залог для него, скорее всего, невозможен из-за опасности, что Дуров сбежит.

Париж, Светлана Антонова

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