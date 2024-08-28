Дуров оказался фигурантом уголовного дела ещё и в Швейцарии – западные СМИ

Основатель Telegram Павел Дуров, который в минувшие выходные был задержан во Франции, стал фигурантом уголовного дела еще и в Швейцарии. Как пишет Forbes со ссылкой на источники, расследование началось после обращения Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова.

Болгар, после того как Дуров, по ее версии, перестал платить алименты, подала в один из судов Женевы два иска – об опеке над детьми (гражданский) и о физическом насилии (уголовный). Как передает РБК со ссылкой на Forbes. Дуров платил ей 150 тысяч евро ежемесячно. В первом иске, поданном в марте 2023 года, утверждается, что предприниматель пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 год.

Истица настаивает, что эти случаи насилия привели к травмам – у ребенка было сотрясение мозга и нарушение сна. В качестве доказательств Болгар представила сообщения, которыми якобы обменивалась с Дуровым в ноябре 2021 года по поводу состояния здоровья мальчика, а также справку от апреля 2023 года, подтверждающую, что ребенок продолжает страдать от тревожности и бессонницы.

Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что она и трое детей участвуют в гражданском иске, но отказался комментировать уголовную жалобу.

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Местная прокуратура сообщила, что ему вменяют пособничество 12 преступлениям, связанным с отсутствием модерации контента в Telegram и недостаточным сотрудничеством администрации мессенджера с властями страны. По мнению следствия, позиция администрации мессенджера осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями. Удерживать Дурова под стражей могут до 28 августа.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании сооснователя Telegram не является политическим. По его словам, власти его страны действуют в рамках закона.

В Москве не исключили, что дело Дурова может итоге все-таки оказаться политическим.

Сегодня в парижском суде планируется принять решение о дальнейшей мере пресечения для основателя Telegram.

Берн, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube