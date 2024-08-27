Кремль допустил, что «дело Дурова» окажется политическим

Дело задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова в итоге может оказаться политическим. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предъявленные ему обвинения требуют серьезных доказательств.

«Обвинения, действительно, предъявлены очень серьезные. Они требуют не менее серьезной доказательной базы. В противном случае, налицо – прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Песков выразил надежду, что «господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для своей правовой защиты». «Естественно, с учетом его российского гражданства, мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена также тем, что он является гражданином Франции тоже», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Местная прокуратура сообщила, что ему вменяют пособничество 12 преступлениям, связанным с отсутствием модерации контента в Telegram и недостаточным сотрудничеством администрации мессенджера с властями страны. По мнению следствия, позиция администрации мессенджера осложняет борьбу с наркоторговлей, отмыванием денег, мошенничеством и другими правонарушениями. Удерживать Дурова под стражей могут до 28 августа.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о задержании сооснователя Telegram не является политическим. По его словам, власти его страны действуют в рамках закона.

Москва, Анастасия Смирнова

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