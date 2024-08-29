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Четверг, 29 августа 2024, 17:53 мск

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Дуров остался без документов

Парижский суд изъял у основателя Telegram Павла Дурова все паспорта на период следствия. Об этом сообщила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.

«Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», – уточнила Сидорова в комментарии ТАСС.

По оценке юриста, расследование дела может продлиться более трех месяцев. «Можно полагать, что следствие продлится много месяцев, за три месяца оно не закончится», – считает Сидорова.

Вместе с тем адвокат отметила, что из 12 пунктов, сообщенных в коммюнике прокуратуры, нет ни одного обвинения, которое наказывается тюремным заключением на срок более 10 лет. №Но я думаю, что и 10 лет едва ли можно считать реальным наказанием, поскольку во французском праве довольно сложно построить обвинение на отсутствии сотрудничества с властями», – пояснила юрист.

Накануне парижский суд принял решение оставить Дурова под судебным надзором во Франции, ему запрещено покидать территорию страны. При этом бизнесмен должен внести залог в размере 5 млн евро. Дуров обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Париж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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