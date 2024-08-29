Два стула для Павла Дурова: что будет с основателем «Телеграма»

Основатель Telegram Павел Дуров будет находиться под судебным надзором во Франции, ему запрещено покидать территорию страны. Как сообщила прокуратура Парижа, бизнесмен должен внести залог в размере 5 млн евро. Дуров обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. В российском сегменте «Телеграма» высказывают разные версии, что будет дальше с беглым миллиардером.

Журналистка и светская львица Ксения Собчак в своем ТГ-канале «Кровавая барыня» пишет, что освобождение Дурова под судебный надзор хорошо стыкуется с ее предположением о том, что Дуров специально прилетел в Париж, чтобы сдаться. «Моя версия все реальнее. Самое интересное теперь: сможет договориться или нет в итоге. И на каких условиях», – написала Собчак.

Ранее она поделилась гипотезой, что Дуров знал о грозящем ему в Париже аресте: «Это одна из версий, которой придерживаются несколько близких к нему людей. Гораздо сильнее европейского преследования он опасался преследования США. Там его тоже не очень любят, там очень хотят его задержания и экстрадиции (официально никаких ордеров нет, но это вопрос пары минут при желании), конфликт между ним и американскими властями тянется несколько лет».

Сейчас, по мнению Собчак, возможны два варианта развития событий: «Первое: как гражданин Франции, он может рассчитывать на то, что из своей же страны экстрадиции в США не будет (вот из другого какого-нибудь государства Европы, объяви его американцы в международный розыск, могла бы быть при определенных условиях).

Второе: дальше будет суд, соглашение или небольшой срок, может быть, даже просто деньгами (большими) отделается. Ну и сотрудничеством в той или иной форме. И вот после решения по делу во Франции кто ему еще что-то предъявит в ЕС? Кто отправит в США? Один-то раз он за свои «преступления» уже заплатил, да еще где – на родине».

Политолог Юрий Баранчик в своем телеграм-канале пишет: «Теперь у Дурова есть три варианта действий. Первый – самый унылый. Остаться во Франции, потратить еще несколько миллионов на адвокатов и за несколько лет развалить дело. Попутно обеспечив общественный резонанс и создав общественное давление на процесс.

Второй – получив более сильные позиции, договариваться о компромиссе с Францией и ЕС (хотя непонятно, насколько это общеевропейская инициатива). Что «Телеграм» будет более чутко реагировать на евровопросы про наркотики и педофилов, а те отцепятся от Дурова.

Ну третий путь, проторенный Артемом Уссом. Который внезапно исчез в Италии из-под домашнего ареста, а появился уже в России. После такого претензии Запада к «Телеграму» возрастут стократно, и с поездками на юг Франции придется позабыть. С другой стороны, у «Телеграма» открываются ошеломительные возможности в качестве главной новостной-коммуникационной площадки незападного мира, а это – исключительно удачная сейчас позиция. Конкурировать с западными X и Meta на их же территории и в их же юрисдикции идея не очень продуктивная».

Автор телеграм-канала «Политджойстик» политолог Марат Баширов назвал инцидент с Павлом Дуровым «позором Франции и лично Макрона»: «Худший вариант для имиджа Франции придумать сложно. Дуров наймет команду адвокатов и устроит шоу по защите прав жителей Земли, параллельно показав недееспособность правоохранителей, которые борются с теми (образно говоря), кто «выпускает джипы, а не теми, кто на них устанавливает пулеметы и расстреливает мирных граждан». Макрон втянул Францию таким образом в поток мирового информационного порицания и создал мощнейший повод для внутреннего политического конфликта.

Что будет с «Телеграмом» после решения по Дурову? Ничего плохого. Только увеличится число пользователей. Он уже на первом месте по скачиванию в Apple Store. Пользователи оценили приверженность Дурова принципам функционирования платформы.

«Телеграм» будет развивать внутреннюю систему платежей – коинов. Прирастет новыми функциями и вложится в системы безопасности, в том числе и для предотвращения использования его в преступных целях».

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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