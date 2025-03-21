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Вашингтон сворачивает контроль за соблюдением санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа сократила свое участие в усилиях по обеспечению соблюдения санкций в отношении России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.

По словам собеседников агентства, американская сторона практически перестала участвовать в работе нескольких рабочих групп, созданных союзниками для пресечения попыток обойти антироссийские санкции.

Источники отметили, что США практически самоустранились от работы в группе, нацеленной на то, чтобы помешать Москве получать детали и оборудование, используемые для производства оружия.

Другая группа, в которой американские представители почти перестали работать, занимается мониторингом и обеспечением соблюдения ценового потолка на российскую нефть, установленного странами «Большой семерки».

Европейские чиновники пока не могут сказать, приняли ли США политическое решение сократить работу по этим направлениям или им просто не хватает кадров, говорится в публикации.

Министерство финансов США отказалось от комментариев.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил переосмыслить санкционный режим Вашингтона, угрожающий статусу доллара как резервной валюты.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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