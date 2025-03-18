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Вторник, 18 марта 2025, 21:08 мск

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США пересмотрят санкции, которые угрожают статусу доллара

Американский лидер Дональд Трамп отдал поручение переосмыслить санкционный режим Вашингтона, угрожающий статусу доллара как резервной валюты. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Президент Трамп дал мне инструкции переосмыслить санкционный режим. Долгое время у нас имелись, как я их называю, ленивые санкции… которые угрожали статусу доллара как резервной валюты», – цитирует «Прайм» его высказывание в интервью телеканалу Fox News.

Бессент подчеркнул, что действующие американские санкции заставляли отказываться от доллара. «При новом санкционном режиме мы приходим и наносим им сильный удар, мы бьем их быстро и тяжело», – указал Бессент.

По его словам, подобным образом США действуют по отношению к Ирану, называя свой подход «операцией максимального давления».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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