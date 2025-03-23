Суд отправил под арест мэра Стамбула

Уголовный суд в Стамбуле санкционировал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщают турецкие СМИ. Ранее прокуратура Турции потребовала арестовать ранее задержанного градоначальника по обвинению в причастности к коррупции и содействию терроризму.

Сегодня суд арестовал Имамоглу в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир. Прокуратура Стамбула выдвинула обвинения в отношении Имамоглу и еще 99 подозреваемых в «руководстве преступной организацией», «участии в преступной организации», «вымогательстве», «взяточничестве», «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами», «незаконном получении персональных данных» и «фальсификации результатов тендеров». Кроме того, суд вынес в отношении мэра решение о судебном контроле в связи с расследованием дела о пособничестве терроризму. Прокуратура обвиняет градоначальника и еще шесть подозреваемых в «предоставлении помощи» Рабочей партии Курдистана, признанной террористической и запрещенной в Турции.

Полиция 19 марта задержала мэра Стамбула после обыска в его доме. Вместе с ним были задержаны порядка 100 сотрудников мэрии. Имамоглу все обвинения отверг и заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей.

Задержание Имамоглу вызвало массовые акции протеста по всей стране. Манифестации в поддержку мэра Стамбула прошли в крупнейших городах Турции – Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет на любые митинги и демонстрации. Участники протестов считают, что расследования в отношении Имамоглу являются политически мотивированными. В ходе протестных акций в Турции силовики задержали 323 человека, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, во время демонстрации в районе Сарачане один из сотрудников полиции пострадал от нападения с использованием кислоты. «Любые попытки причинения вреда общественному порядку будут пресечены», – написал глава МВД в соцсети Х.

Мэр Стамбула считается одним из главных соперников Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Президентские и парламентские выборы намечены на 2028 год. Однако в парламенте республики не исключают, что выборы президента могут пройти досрочно в 2027 году.

Напомним, Стамбульский университет лишил во вторник, 18 марта, ученой степени Имамоглу. Без диплома он, фактически, лишается возможности участвовать в кампании по выборам президента Турции.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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