В Швейцарии ядерный реактор АЭС остановили из-за сбоя в электросети

На швейцарской атомной электростанции Бецнау остановили ядерный реактор из-за сбоя. Компания-оператор станции Ахро заявила, что ситуация контролируемая.

Инцидент произошел в ночь на 24 марта. «В ночь на понедельник из-за отключения от сети 220 кВ произошла аварийная остановка энергоблока №2 на АЭС Бецнау», – уточняется в документе.

Специалисты заметили сбой соединения с электросетью. Причины неполадок устанавливаются.

АЭС Бецнау была построена в 1965 году и введена в эксплуатацию в 1969-м. Это первая коммерческая атомная станция в Швейцарии. АЭС состоит из двух энергоблоков мощностью по 380 МВт каждый.

Берн, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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