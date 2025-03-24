российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 марта 2025, 11:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Швейцарии ядерный реактор АЭС остановили из-за сбоя в электросети

Фото: Freepik

На швейцарской атомной электростанции Бецнау остановили ядерный реактор из-за сбоя. Компания-оператор станции Ахро заявила, что ситуация контролируемая.

Инцидент произошел в ночь на 24 марта. «В ночь на понедельник из-за отключения от сети 220 кВ произошла аварийная остановка энергоблока №2 на АЭС Бецнау», – уточняется в документе.

Специалисты заметили сбой соединения с электросетью. Причины неполадок устанавливаются.

АЭС Бецнау была построена в 1965 году и введена в эксплуатацию в 1969-м. Это первая коммерческая атомная станция в Швейцарии. АЭС состоит из двух энергоблоков мощностью по 380 МВт каждый.

Берн, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Европа

Забор на границе Польши и Белоруссии стал причиной подтоплений в Беловежской пуще / Германия конфисковала танкер со 100 тысячами тонн сырой нефти / Утечку капитала из ЕС оценили в 300 млрд евро в год / Эстония отказывается признавать российские загранпаспорта старого образца / Взрыв на электроподстанции в Лондоне оставил без света 16 тысяч домов и аэропорт / Планы Киева на «перемирие»: Зеленский срочно выпрашивает у Европы ещё 5 млрд евро на снаряды для войны / Россия серьезно относится к ядерным угрозам Макрона / Европа хочет отказаться от украинского сахара

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,