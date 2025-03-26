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Среда, 26 марта 2025, 20:41 мск

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Зеленский прибыл во Францию за военной помощью и деньгами

Архив. Фото: официальный тг-канал президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл во Францию, где у него запланирована встреча с президентом республики Эммануэлем Макроном.

В программе европейского визита Зеленского намечены также переговоры с так называемой коалицией поддержки по гарантиям безопасности для Украины, которую собирала Великобритания.

Судя по последним заявлениям Киева, Зеленский наверняка вновь будет выпрашивать финансовую и военную поддержку для «мирных переговоров с позиции силы» с Москвой.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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