У Украины нет денег на содержание ВСУ – такое признание сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью журналу Time. В связи с этим украинскую армию должны финансировать западные страны, прежде всего Европа, считает он.

Зеленский заявил, что украинские военные нуждаются в отдыхе, ротации, резервах, зарплатах, что сейчас является «настоящей проблемой» из-за нехватки финансирования. «Армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать», – сказал он.

Однако, пожаловался Зеленский, бюджета Украины на это «не хватит». И снова потребовал денег для ВСУ. «Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале Европа и Америка», – сказал глава киевского режима, подчеркнув, что в нынешних обстоятельствах он больше полагался бы на Европу.

Напомним, саммит ЕС, прошедший 20 марта, не смог согласовать выделение военной помощи Киеву на 5 млрд евро. Инициатива главы европейской дипломатии Каи Каллас предполагала оказание военной помощи Украине на 40 млрд евро. В процессе обсуждения этого предложения в преддверие встречи лидеров стран сообщества ЕС урезал объем планируемой помощи Киеву до 5 млрд евро, но в итоге не смог утвердить этот план.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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