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Четверг, 27 марта 2025, 10:55 мск

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В Турции при пожаре в отеле погибли два человека

В Турции сгорел отель. По предварительным данным, два человека погибли.

Пожар случился в гостинице в турецком городе Бурса. Отель считался закрытым. Его работу приостановили после проверок, инициированных в связи с трагическим пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая.

Отмечается, что два человека погибли, еще двое госпитализированы. По данным местных СМИ, одной из жертв пожара стал член турецкой сборной по лыжному спорту.

Правоохранительные органы устанавливают, что стало причиной возгорания, а также, почему в закрытой гостинице находились люди.

В администрации Бурсы заявили, что в момент пожара постояльцев в отеле не было. Спасатели эвакуировали 12 сотрудников.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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