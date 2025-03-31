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Трамп выразил недовольство Киевом и Москвой – Белый дом

Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последними заявлениями Киева и Москвы относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент невероятно упорно работает над тем, чтобы достичь сделки о мире между Россией и Украиной. И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта. Он говорил о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы конфликт завершился. Он продолжает упорно работать над этим. И наши команды продолжают взаимодействие», – уточнила пресс-секретарь Белого дома.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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