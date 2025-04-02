Прилетевший в Японию американец дважды прошел контроль в аэропортах с пистолетом

Турист из США смог провезти пистолет в чемодане во время путешествия в Японию. Об этом сообщает телеканал NHK.

73-летний американец прилетел в Осаку с Гавайев, а затем должен был сесть на круизный лайнер в порту Кобе. Он добровольно сдался полиции, так как у него в багаже было огнестрельное оружие.

Мужчина заявил, что носил револьвер с целью самообороны и случайно положил его в чемодан. Он беспрепятственно прошел контроль в двух аэропортах и только потом вспомнил про пистолет. В порту Кобе американец выбросил патроны, опасаясь, что это усугубит его вину. Позже три патрона обнаружили в мусорном ведре в туалете.

Туриста арестовали по подозрению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием. Полиция также проводит проверку на предмет халатности служб безопасности аэропортов, которые допустили пассажира с пистолетом к международному перелету.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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