российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 апреля 2025, 10:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Прилетевший в Японию американец дважды прошел контроль в аэропортах с пистолетом

Турист из США смог провезти пистолет в чемодане во время путешествия в Японию. Об этом сообщает телеканал NHK.

73-летний американец прилетел в Осаку с Гавайев, а затем должен был сесть на круизный лайнер в порту Кобе. Он добровольно сдался полиции, так как у него в багаже было огнестрельное оружие.

Мужчина заявил, что носил револьвер с целью самообороны и случайно положил его в чемодан. Он беспрепятственно прошел контроль в двух аэропортах и только потом вспомнил про пистолет. В порту Кобе американец выбросил патроны, опасаясь, что это усугубит его вину. Позже три патрона обнаружили в мусорном ведре в туалете.

Туриста арестовали по подозрению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием. Полиция также проводит проверку на предмет халатности служб безопасности аэропортов, которые допустили пассажира с пистолетом к международному перелету.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / США

США хотят ввести пошлины в 500% для покупателей российской нефти / Американский лидер разочарован Путиным и Зеленским – Белый дом / Трамп за год увеличил свой капитал почти вдвое / США ввели санкции против компаний трех государств за поставку беспилотников в Россию / Москва передала США и ООН данные о нарушениях Киевом моратория на обстрелы / США не отдают России оплаченные авиазапчасти на 500 млн долларов / Трамп выразил недовольство Киевом и Москвой – Белый дом / Бравада Трампа: США вряд ли выйдут из НАТО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, США,