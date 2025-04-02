Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи человек, еще 4515 – пострадали, 351 – числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на государственную вещательную службу «Радио и телевидения Мьянмы».
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Эпицентр находился в 31 км от Мандалая – второго по величине города страны с населением 1,2 млн человек. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.
В Мьянму были направлены подразделения МЧС России со спасателями и оборудованием.
Нейпьидо, Светлана Антонова
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