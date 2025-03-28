В Азии произошло мощное землетрясение

В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Толчки ощущали жители Мьянмы и Таиланда. Людей эвакуируют из высоток. Экстренные службы устанавливают последствия.
Эпицентр землетрясения находится в Мьянме. По предварительным данным, магнитуда сейсмособытия составила 7,7. Подземные толчки ощущались в Нейпьидо и Янгоне.
Кроме того, сильно трясло и в соседнем Таиланде. Жителей высотных домов эвакуируют. Также сообщается, что из-за землетрясения обрушилась строящаяся многоэтажка в Бангкоке. В городе остановилось метро.
Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы работают на местах.
Бангкок, Зоя Осколкова
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