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Пятница, 28 марта 2025, 11:36 мск

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В Азии произошло мощное землетрясение

В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Толчки ощущали жители Мьянмы и Таиланда. Людей эвакуируют из высоток. Экстренные службы устанавливают последствия.

Эпицентр землетрясения находится в Мьянме. По предварительным данным, магнитуда сейсмособытия составила 7,7. Подземные толчки ощущались в Нейпьидо и Янгоне.

Кроме того, сильно трясло и в соседнем Таиланде. Жителей высотных домов эвакуируют. Также сообщается, что из-за землетрясения обрушилась строящаяся многоэтажка в Бангкоке. В городе остановилось метро.

Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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Таиланд, В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, Землетрясение,