Российские спасатели вылетели в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы

Группа спасателей из России направилась в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы – провинцию Мандалай. Об этом сообщает МЧС РФ.

«В Нейпьидо состоялось совместное заседание представителей МЧС России с руководством правительства. Решено перебросить сводный отряд МЧС России в самый пострадавший район страны – провинцию Мандалай», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС вылетела в Мандалай самолетом малой авиации. Еще одна группа из 10 специалистов МЧС России выдвинулась на место на высокопроходимых автомобилях для оценки инфраструктуры и состояния дорожного полотна.

«Отряд МЧС России вошел в состав международного оперативного штаба, который сформирован в соответствии с уставом ООН в аэропорту Нейпьидо для координации действий международных спасательных команд», – добавили в министерстве.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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