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Пятница, 28 марта 2025, 15:13 мск

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В пострадавшем от землетрясения Бангкоке находятся до двух тысяч россиян

В столице Таиланда могут находится до двух тысяч туристов из РФ. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В Бангкоке, по предварительным данным, может находиться до двух тысяч туристов из России. Из них около четверти – из числа организованных путешественников», – говорится в телеграм-канале ассоциации.

Кроме того, в столице Таиланда проживает большое количество граждан России, которые не являются туристами, уточнили в АТОР. В настоящее время информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало.

«По данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме»», – добавляется в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы сегодня утром. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. Власти Бангкока объявили в столице чрезвычайное положение, в городе не работает общественный транспорт, а также ограничено функционирование государственных учреждений и банков.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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