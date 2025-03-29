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Суббота, 29 марта 2025, 09:21 мск

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Россия отправила два самолета со спасателями в Мьянму

Министерство чрезвычайных ситуаций России направило в Мьянму два воздушных судна со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помощь была организована по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

«В состав группировки вошли 120 человек из аэромобильного отряда МЧС «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи российского чрезвычайного ведомства», – говорится в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. По последним данным, жертвами стихии только в Мьянме стали 695 человека, еще более 1670 пострадали. В стране были разрушены сотни зданий. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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