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Пятница, 28 марта 2025, 14:08 мск

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Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20

В Мьянме число жертв землетрясения выросло до 20, еще более 200 человек пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщили в системе здравоохранения города Мандалай, на данный момент известно о 20 погибших. Еще около 200 человек получили различные травмы. На местах работают экстренные службы, идет разбор завалов, число жертв может вырасти.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы сегодня утром. В результате обрушились несколько сотен домов, мост через реку Иравади, также получил повреждения исторический дворец Мандалай.

В населенном пункте Таунгу рухнул монастырь. Там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.

Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, пострадали не менее 50 человек. Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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