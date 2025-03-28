Десятки рабочих оказались под завалами обрушившегося здания в Таиланде

В Бангкоке более 40 человек оказались под завалами обрушившегося небоскреба. На данный момент известно об одном погибшем. На месте проводится поисково-спасательная операция.

По данным тайских СМИ, по меньшей мере один рабочий погиб, а 43 человека пропали без вести в результате обрушения строящегося здания в Бангкоке сегодня днем.

Причиной ЧП стало мощное землетрясение, эпицентр которого находился в Мьянме. Там также обрушились несколько сотен домов. На местах работают оперативных службы, власти оценивают ущерб.

Авиационный регулятор Таиланда остановил работу всех аэропортов страны. В Бангкоке не работает общественный транспорт. Люди покинули высотные дома и находятся на улице, опасаясь повторных толчков.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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