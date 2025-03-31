Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек

В Мьянме продолжаются поисково-спасательные работы в пострадавших от мощного землетрясения районах. По последним данным, число жертв стихии превысило две тысячи человек, еще более двухсот числятся пропавшими без вести.

Ситуация осложняется тем, что конструкции поврежденных зданий неустойчивы. При этом в районах бедствия до сих пор ощущаются повторные толчки, что делает опасной работу по разбору завалов.

На данный момент известно, что 2056 человек погибли, около 3900 получили ранения и еще 270 пропали без вести.

Тем временем, под обломками продолжают находить живых людей. Так спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами обнаружили в городе Мандалае женщину, которая находилась под завалами двое суток и смогла дождаться помощи.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

На следующий день Министерство чрезвычайных ситуаций России направило в Мьянму два воздушных судна со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В состав группировки вошли 120 человек из аэромобильного отряда МЧС «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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