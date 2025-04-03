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Живого американца дважды признали мертвым

Фото: Freepik

Жителя Нью-Йорка дважды за три года объявили мертвым. Об этом сообщают американские СМИ.

В первый раз мужчина узнал, что он «умер» три года назад, когда скончалась его супруга. В Управлении социального обеспечения ему заявили: «Мы сожалеем о вашей потере, но вы мертвы».

Тогда американцу пришлось в нескольких государственных учреждениях доказывать, что он жив.

Спустя три года при попытке подать электронную форму налоговой декларации мужчина вновь столкнулся с тем, что система считает его умершим.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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