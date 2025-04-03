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Американским госслужащих запретили романтические отношения с китайцами

Американских госслужащим, находящимся в КНР, запретили вступать в интимные отношения с китайцами. Об этом сообщает Associated Press.

Летом прошлого года администрация США запретила дипломатическим сотрудникам в посольстве и консульствах КНР вступать в романтические отношения с гражданами Китая, работающими в тех же учреждениях.

В январе 2025-го занимавший пост посла США в Китае Николас Бернс расширил запрет. Теперь любые личные связи с китайцами подпадают под запрет не только для самих сотрудников американских дипведомств, но и для членов их семей.

Те, кто уже находится в романтических отношениях с гражданами КНР, должны подать специальную заявку. В случае, если прошение отклонят, то американцам придется выбирать – либо покинуть занимаемую должность, либо бросить любовника.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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