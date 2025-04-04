В Турции почти 650 человек отравились шаурмой

В турецкой провинции Коджаэли более 600 человек отравились куриной шаурмой, сообщили власти региона.

Пострадавшие покупали продукцию в одной из шаурмичных в районе Кёрфез. После употребления шаурмы люди пожаловались на тошноту и боли в желудке.

Всего в больницы с жалобами на отравление обратились 648 человек, двое из них остаются в стационаре, угрозы их жизни нет, передает РИА «Новости».

Правоохранители задержали двух человек. Лавка, в которой продавали шаурму, опечатана. Представители регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы шаурмы для анализа и выяснили, что продукт не соответствует стандартам.

Анкара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube